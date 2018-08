AaB har længe ledt efter en angriber med mål i støvlerne, og nu gør man et forsøg med tyske Philipp Ochs.

Han kommer til AaB fra bundesligaklubben Hoffenheim på en etårig lejeaftale.

- Philipp har altid været målscorer, og vi ser ham primært som angriber, men han kan også dække andre offensive positioner.

- På ungdomsniveau har han stor erfaring internationalt for en kæmpe fodboldnation, siger AaB-sportsdirektør Allan Gaarde.

21-årige Philipp Ochs har repræsenteret Tysklands landshold på alle niveauer fra U15 til U21. I 56 ungdomslandskampe har han scoret 23 mål.

- Jeg er glad for at være her, og det har betydet meget, at jeg har kunnet mærke, at klubben virkelig ønskede, at jeg skulle komme hertil, siger Philipp Ochs.

I AaB vil han komme til at spille med nummer 11 på ryggen, og han kan allerede debutere på søndag, når AaB hjemme tager imod FC Nordsjælland.