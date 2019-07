AaB-legende går på pension efter 25 år

AaB-legenden Poul Erik Andreasen går på pension 1. august, meddeler den nordjyske klub.

Dermed siger han stop efter 25 års ansættelse i AaB, hvor han også har spillet tilbage i midten af 1970'erne.

Den 69-årige fodboldfagmand er ansat som udviklingschef, og han har i en årrække været med til at udklække nordjyske fodboldtalenter.

Han har også en fortid som cheftræner for klubbens førstehold. Han stod blandt andet i spidsen for AaB, da klubben vandt sit første danmarksmesterskab tilbage i 1995.

- I et langt fodboldliv er man udsat for mangt og meget. Mesterskaber, Champions League og andre højdepunkter såvel som modgang og trængselstider, men jeg har nydt hvert et øjeblik og er taknemmelig for at have været i en klub, hvor man har givet mig plads og sat pris på mine kompetencer.

- Tiden er den rette til at stoppe nu, siger Poul Erik Andreasen.

Han tilføjer samtidig, at han har aftalt med sportsdirektør Allan Gaarde, at han gerne påtager sig ad hoc-opgaver, hvis AaB ønsker det.

Allan Gaarde giver klubikonet flotte ord med på vejen.

- Som person og som fodboldkapacitet er Poul Erik respekteret og anerkendt i det ganske land, og hvis stillingsbetegnelsen fodboldprofessor fandtes, så var det om nogen Poul Erik, der kunne bære den, lyder det blandt andet fra sportsdirektøren.

Poul Erik Andreasen har været cheftræner i AaB ad flere omgange. Han stod senest i spidsen for klubben fra 2002 til udgangen af 2003, inden Erik Hamrén tiltrådte som cheftræner.