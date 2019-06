AaB hiver pensioneret rekordholder ind i trænerstaben

AaB-spilleren Rasmus Würtz spillede i maj sin sidste superligakamp, men også i den kommende sæson får han en rolle omkring førsteholdet i den nordjyske klub.

35-årige Würtz er i gang med en uddannelse inden for ledelse og coaching og skal efter sommerferien agere mental sparringspartner for truppen, skriver AaB i en pressemeddelelse.

- Rasmus' menneskelige kvaliteter kender vi, og så skal han i gang med en uddannelse inden for faget. Oveni kommer hans enorme erfaring og lederegenskaber fra banen naturligvis som et kæmpe plus at have tilknyttet omkring holdet og truppen, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

Foreløbig gælder aftalen for den kommende sæson, men det er meningen, den skal forlænges, hvis alt går efter planen.

- Jeg har i et stykke tid været sporet ind på, at den mentale del har en særlig interesse for mig, og jeg har jo selv prøvet på min egen krop, hvor vigtigt det mentale aspekt er for at kunne præstere, siger Rasmus Würtz.

Den hårdføre midtbanespiller har rekorden for flest kampe i Superligaen. 12. maj havde han sin 452. og sidste optræden i den bedste række.