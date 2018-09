AaB forlænger kontrakt med kulturbærer

En af Superligaens mest rutinerede spillere fortsætter i Danmarks bedste fodboldrække minimum resten af sæsonen.

Søndag har AaB nemlig forlænget kontrakten med 35-årige Kasper Risgård, så hans nye aftale løber sæsonen ud. Hans tidligere kontrakt løb frem til årsskiftet. Det skriver AaB på sin hjemmeside.

Sportsdirektør Allan Gaarde er overbevist om, at Risgård stadig kan gøre en stor forskel for AaB, selv om han ofte starter kampene på bænken.

- Med sin spilintelligens, vilje, boldsikkerhed og målfarlighed vil der stadig være kampe til Risgård, ligesom hans rutine er en uvurderlig hjælp for vores unge spillere.

- I første omgang har vi sammen vurderet, at forlængelsen gælder indtil sommer, og så gør vi status igen i foråret, siger Allan Gaarde.

Kasper Risgård kan godt acceptere, at han ikke altid er blandt cheftræner Morten Wieghorsts foretrukne 11 spillere.

- Jeg er selvfølgelig bevidst om, at jeg ikke længere indgår i startopstillingen i hver kamp, men min ærgerrighed har ikke forandret sig, og det er helt klart min målsætning at bidrage mest muligt til et hold og en trup med stort potentiale og mange spændende spillere, siger Risgård.

Kasper Risgård har spillet 324 kampe i Alka Superligaen, hvor af langt de fleste har været i AaB-trøjen. De 63 af dem har været for Silkeborg. I 2008 og 2014 vandt han mesterskabet med AaB.

Søndag kan Risgård få superligakamp nummer 325, hvis han bliver skiftet ind i udekampen mod Hobro. Her starter han på bænken.