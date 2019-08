AGF-træner om pointfattig sæsonstart: Det er brutalt

AGF er placeret i bunden af landets bedste fodboldrække med blot et enkelt point efter fire spillerunder i 3F Superligaen.

Cheftræner David Nielsen kalder indledningen på sæsonen for brutal, da han ikke mener, at aarhusianerne har været så dårlige, som det fremgår af tabellen.

- Jeg kommer aldrig til at købe en præmis om, at vores præstationer har været dårlige. Jeg synes, at det er brutalt at stå med et point efter de fire kampe, vi har spillet, siger han til Ekstra Bladet.

Sæsonen blev indledt med 1-1 mod Hobro efterfulgt af nederlag til FC København og FC Midtjylland - midtjyderne vandt 1-0 på et straffespark få minutter før tid.

I mandags tabte AGF så 1-2 på udebane til Lyngby trods en aarhusiansk pauseføring.

- Det er små ting, der mangler. Vi har spillet nogle kampe, hvor jeg med rette kan sige, at vi spiller rigtig godt og er gode på bolden. Vi producerer chancer - også nok til at vinde kampene, siger David Nielsen.

Cheftræneren vurderer udelukkende, at krisen er pointmæssigt.

Han mener heller ikke, at tabet af midtbaneprofilen Jens Stage, der før sæsonen skiftede til FC København, kan forklare de manglende point.

David Nielsen fremhæver det nuværende samarbejde på den centrale midtbane mellem Nicolai Poulsen og Mustafa Amini som den stærkeste del af holdet.

- Vi er et andet hold uden Jens Stage. Selvfølgelig var Stage vigtig, men han er her ikke, og vi gør nogle ting, som jeg godt kan lide som hold nu, hvor han er væk, siger cheftræneren.

AGF er placeret på 12.-pladsen med et enkelt point og har kun Esbjerg og Silkeborg under sig i tabellen.

Holdet fra Aarhus møder mandag Sønderjyske på udebane.