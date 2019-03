AGF-sportschef: Det handler udelukkende om overlevelse

Det giver ikke Peter "PC" Christiansen ro i maven, at AGF har været gennem gruppespilsmøllen de to forudgående sæsoner. Alt bliver nulstillet, siger han.

FODBOLD: Drømmen, målsætningen om en plads i det fine selskab, mesterskabsspillet, mislykkedes for AGF, og nu gælder det for tredje sæson i træk en tur ud ad uvishedens vej, seks kampe i gruppespillet, der skal afgøre om kursen herefter skal sættes i retning af en europæisk gulerod eller de frygtede playoff-kampe for at undgå nedrykning.

Hvor ligger fokus? Meldingen er glasklar fra AGF-sportschef Peter "PC" Christiansen:

- Der er et nyt mål nu. Og det er meget simpelt: Vi skal overleve. Det er det eneste, der tæller for os i AGF, siger han.

- Jeg vil gerne sige, at der er ikke nogen i AGF, der ikke ved, hvad vi står i, og som ikke er ydmyge i forhold til hele situationen. Der er mange, der tror, at vi går og bilder os selv et eller andet ind i forhold til, hvor gode vi er og alt det der. Men det er der altså ingen, der gør. Vi kender godt til alvoren i det, og ved udmærket godt, hvad det er for kampe, svære kampe, der venter. Der er ikke noget fantasteri eller hovmod over vores tilgang. Vi skal overleve, for gør vi ikke det, er alt andet jo ligegyldigt.

Giver det dig en ro i maven, at I har haft relativ succes i de her kampe de seneste sæsoner?

- Det er svært at snakke om ro i maven, når man skal spille overlevelseskampe. Det er jo forskellige hold, forskellige trupper, der har været gennem det de andre sæsoner. Det, vi ved, er, at alle kampe bliver tætte. Der er så meget på spil, og den intensitet, der er i de her kampe, den skarphed, der skal være på de forskellige parametre, det er sgu svært at bruge erfaring til noget der, lyder det fra Christiansen.

- Vi kan ikke bruge følelsen af, at vi godt kunne have været med i top seks til noget som helst. Det er vi nødt til at få pakket væk nu. Det handler om at få renset hovederne på spillerne, og så skrive overlevelse henover det hele. Derfor finder jeg sgu ikke nogen speciel tryghed i at have været her før. Jo, vi ved, hvad det er, og hvad vi går ind til. Men det ved de andre i vores pulje altså også godt, siger han.