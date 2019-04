Ekstra Bladet skriver, at AGF skulle have hacket sig frem til oplysninger om AaB's dødbolde. Det afviser AGF.

AGF afviser at have gjort noget forkert i en sag om mulig afluring af AaB's dødbolde forud for holdenes sidste kamp i grundspillet.

Afvisningen fra AGF kommer, efter at Ekstra Bladet mandag bragte en artikel med overskriften "Voldsom anklage: AGF hackede AaB før gyserkamp".

I den artikel går anklagen mod AGF på, at en person i Aarhus - sandsynligvis i AGF - via en computer havde adgang til AaB-assistenten Allan K. Jepsens skematiske optegnelser af dødbolde.

AaB vandt kampen med 3-1 hjemme over AGF - blandt andet på et mål til 1-0 af Kasper Pedersen efter en dødbold.

Det skyldes dog ifølge Ekstra Bladet, at AaB fandt ud af, at modstanderne fra AGF muligvis havde opsnappet informationerne om dødbolde.

Derfor valgte nordjyderne at ændre taktikken for holdets dødbolde inden kampen.

AGF har mandag reageret ved at afvise anklagen om hacking på klubbens hjemmeside.

- AGF er i øjeblikket i færd med at undersøge sagen internt, men kan allerede nu blankt afvise anklagerne om hacking.

- AGF har alene haft adgang til egne konti - som er betalt af AGF - herunder materiale som opbevares på disse egne konti og bruges af AGF's ungdomsafdeling, oplyser AGF.

AGF-formand Lars Fournais afviser over for Århus Stiftstidende, at klubben skulle have foretaget sig noget ulovligt.

- Det, jeg kan sige, er, at vi ikke har hacket andres konto. Den slags gør vi ikke i AGF.

- Vi har brugt vores egen adgang til et system omkring dødbolde, som alle superligaklubber bruger, siger Lars Fournais til stiften.dk.