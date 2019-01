Ærlig Sandra Toft: Det har været en virkelig svær beslutning

HÅNDBOLD: En af Team Esbjergs allerstørste profiler forlader klubben, når 29-årige Sandra Toft til sommer siger farvel og tak for denne gang.

Hun havde egentlig kontrakt frem til sommeren 2021, men Toft har samtidig haft en klausul i hendes kontrakt som betød, at hun kunne skifte, hvis der kom et interessant tilbud.

- Deadline var den 1. februar, så det er derfor, at det bliver meldt ud nu, men jeg må indrømme, at jeg virkelig har været meget i tvivl. Jeg er jo super glad for at være i Team Esbjerg, fortæller Sandra Toft.

- Men jeg havde mod på et udlandseventyr mere.

Sandra Toft kom til Team Esbjerg i sommeren 2017 efter tre sæsoner i norske Larvik.

Hun skifter til en europæisk topklub, der har købt hende fri af Team Esbjerg for et ukendt beløb.

Det er i øvrigt anden gang i klubbens historie, at Team Esbjerg sælger sin førstekeeper. Første gang var tilbage i januar 2015, hvor ungarske Györ lagde i omegnen af 100.000 euro (750.000 kr, red.) for norske Kari Grimsbø.

- Det offentliggøres i dag kl. 14.00, hvor jeg skal spille, så jeg kan desværre ikke siger mere lige nu.

Alt tyder dog på, at Sandra Tofts nye klub er franske Brest Bretagne. Her skulle hun have underskrevet en kontrakt for sæsonen 2019-20.

Team Esbjerg-cheftræner Jesper Jensen blev ringet op af Sandra Toft i fredags, så han har kendt til landsholdskeeperens beslutning i nogle dage.

- Jeg må indrømme, at jeg var temmelig meget sortseer, da jeg lige fik det at vide. Sandra er en kæmpe profil, og hun har et helt fantastisk vindergen. Og så er hun en fantastisk person, roser træneren.

Nu skal Sandra Toft så erstattes. Det bliver selvsagt ikke nogen nem opgave.

- Vi er i gang, og jeg er relativ optimistisk.

Men Toft er altså nogle måneder i Team Esbjerg endnu, og hun vil slutte af med manér.

- Vores mål er at vinde DM-guld og vinde EHF Cuppen. Så enkelt er det.