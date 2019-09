SønderjyskE-træner Kasper Christensen mener, sejren over Skjern understregede hans tro på, at hans hold kan slå alle. Til gengæld var kæmpenederlaget i Silkeborg signal om, at bundniveauet skal hæves.

REAKTIONER: Nederlaget i Silkeborg blev stort. Også for stort. Og efter nederlaget på 21-32 mod Bjerringbro-Silkeborg (der nu hedder BSH, red.) erkendte SønderjyskE-træner Kasper Christensen, at angrebsspillet kom til at ligne noget juks til slut. - Det er så let at sige, at vi ikke kan være de sidste syv-otte minutter bekendt. Det bliver noget rigtig juks for os, men vi har vel fem-seks store chancer til sidst, som vi skulle score på, og så havde vi måske tabt med det, jeg synes var forskellen, sagde Kasper Christensen. - Vi må også bare give BSH cadeau. Vi møder det skarpeste angrebshold herhjemme. De spiller med sindssyg stor kontinuitet i deres trup. Vi er mange nye. Vi stod distancen mod Skjern, men i dag blev vi ramt på, at der var for mange ting i spillet, der ikke helt sidder så godt, som vi håber, det gør om nogle uger, erkendte SønderjyskE-træneren.

Huller i osten Fra 2-2 var SønderjyskE aldrig i nærheden af at komme i kontakt med BSH. - Da vi kom bagud med tre-fire mål sad vi egentlig i saksen resten af kampen, sagde Kasper Christensen, der ellers mente, at forsvarsspillet var godkendt i det meste af anden halvleg. - Vi dækkede faktisk rigtig godt op i de første 20-22 minutter af anden halvleg og fandt noget bund i vores 6-0-forsvar, som vi fik rettet til i pausen. Det er skideærgerligt og skuffende, og det er altid træls at tabe med 11, men jeg må også bare sige, at der er stor forskel på dér, hvor BSH er nu og dér, hvor SønderjyskE er nu, sagde han. - Der er masser af små huller i osten, som vi skal hjem og have dækket af i træningslokalet, og som jeg har sagt, er det et svinearbejde at få spillet sådan noget her sammen, og det synes jeg også, kampen viser. De momenter, hvor vi lige falder ud og lige laver en fejl eller går forkert af hinanden i defensiven, dem straffer BSH bare benhårdt, sagde træneren, som vil have hævet bundniveauet. - Jeg ser egentlig ikke vores topniveau som en udfordring lige nu. Jeg tror, vi kan slå alle, når vi rammer det, og det viste vi mod Skjern. Det er vores bund, vi skal have med. Lige nu er der for store huller, mente han.