Ærgerlig Sune Agerschou: Vi er utrolig trætte af det

HÅNDBOLD: Som JydskeVestkysten skrev allerede fredag aften har Ribe-Esbjerg HH trukket sig fra træningsturneringen Ringkøbing-Skjern Elitecup.

Lørdag skulle holdet ellers have spillet mod Skive fra 1. division, mens der så søndag ventede en placeringskamp.

Ribe-Esbjerg, der har 22 spillere i truppen og virkelig har oprustet, var lørdag det store samtaleemne i Skjern Bank Arena.

- Det er en rigtig træls situation, at de har trukket sig, siger bestyrelsesformand Carsten Thygesen fra Skjern Håndbold.

- Men jeg kender Sune Agerschou (Ribe-Esbjergs sportschef, red.) så godt, at jeg ved, at de er enormt ærgerlige over at måtte trække sig.

Og det er i den grad tilfældet. Det bekræfter Sune Agerschou.

- Vi har aldrig trukket os fra en turnering tidligere, så vi beklager det selvfølgelig meget, men vi er bare i en situation, hvor vi har set os nødsaget til at blive hjemme lørdag og søndag, siger han.

Ribe-Esbjerg er ramt af et hav af skader, og så er flere spillere blevet overbelastede i opstarten.

- Vi har spillet fire træningskampe på fire uger. Det er ikke meget, men vi har trænet knaldhårdt to gange om dagen i lang tid, og det har sat sig hos mange af spillerne, så det skal vi selvfølgelig have evalueret på.

- Men det er frustrerende, og vi beklager mange gange.

Ribe-Esbjerg spiller tirsdag en 1/8-finale i pokalturneringen kl. 19.00 i Ribe mod TTH Holstebro.