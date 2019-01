AC Milan-boss giver sin stjerne en opsang

Den argentinske stjerneangriber Gonzalo Higuain har været garant for mål, siden han i 2013 flyttede fra Spanien til Italien.

Først bombede han løs for Napoli i tre sæsoner, siden han gjorde det samme for Juventus i to sæsoner, inden han i sommer skiftede til AC Milan. I Milano har han dog ikke haft lige så meget succes.

Fem mål er det blevet til i 16 Serie A-kampe inden vinterpausen, og det er for få, mener AC Milans sportsdirektør, Leonardo. Han vil have angrebsstjernen til at arbejde hårdere.

- Nogle gange skal der et enkelt mål til, før det ændrer alt. Hvis han (Higuain, red.) skal fortsætte i klubben, bliver han nødt til at tage ansvar.

- Han har haft det hårdt, men det skal han lægge bag sig og tage arbejdshandskerne på, siger sportsdirektøren.

Higuain er kun i AC Milan på en lejeaftale, der udløber efter sæsonen. Derfor er argentineren bragt i spil til en hurtig skilsmisse med klubben, så han i stedet kan skifte til Chelsea i januar.

De spekulationer ønsker Leonardo ikke at bidrage til.

- Der er ingen grund til at følge med i rygter og sladder. Lige nu er Higuain her. Eftersom han er det, så handler det om, at han skal udrette noget for holdet, siger Leonardo.

AC Milan har en købsoption på Gonzalo Higuain. Den kan Milan vælge at effektuere efter sæsonen.

Som følge af blandt andet Higuains begrænsede målhøst overvintrer AC Milan til egen skuffelse som nummer fem i Serie A, mens holdet i december blev slået ud af Europa Leagues gruppespil.