Superligaklubben AC Horsens har hentet den norske midtbanespiller Sivert Heltne Nilsen fra Brann på en femårig kontrakt.

Ifølge AC Horsens' hjemmeside er han klubbens dyreste indkøb nogensinde, og manager Bo Henriksen er begejstret over tilgangen.

- For os er det en gave at byde velkommen til en spiller, som var med til at vinde sølv i Norge sidste år og er en profil for Brann Bergen, der fører Eliteserien i denne sæson.

- Han er en leder, der på alle parametre går forrest og kan binde et hold sammen, og det er en perfekt signing for os, for vi har mange unge talenter, der har brug for at blive guidet.

- Han bliver en foregangsmand for vores kultur, og det er også en af grundene til, at vi har lavet en femårig aftale med ham.

- Han skal tage det næste skridt sammen med os, og det er jo fedt, at vi kan tiltrække en profil fra det hold i Norge, der lige nu er bedst. Det er vi stolte af, og vi glæder os til at se ham i kamp, siger Bo Henriksen til AC Horsens' hjemmeside.

26-årige Sivert Heltne Nilsen har spillet 15 af 16 kampe i den norske liga i denne sæson, hvor Brann ligger helt i top.

Nordmanden ser frem til at spille for AC Horsens, der har fire point efter tre kampe i Superligaen.

- Det er min ambition at bidrage så meget som muligt og hjælpe med at få klubben højere op i tabellen, siger Sivert Heltne Nilsen.

AC Horsens oplyser ikke, hvor meget klubben har betalt for at købe nordmanden.