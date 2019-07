AC Horsens henter gammel kending hjem fra Tyskland

29-årige Jonas Thorsen vender efter et år hos Braunschweig tilbage til superligaklubben.

Fodboldspilleren Jonas Thorsen er atter klar til at trække i AC Horsens-trøjen.

Superligaklubben meddeler på sin hjemmeside, at den har hentet midtbanespilleren hjem fra tysk fodbold på en treårig kontrakt.

- Jonas Thorsen bliver endnu en gang en væsentlig forstærkning af vores trup, for han er fantastisk på og uden for banen, og han kommer til at spille en stor rolle.

- Han kommer med kvalitet, power og energi, og så er han et godt menneske, der lægger vægt på de værdier, vi arbejder efter, og så er han sulten efter at spille fodbold igen, siger Horsens-manager Bo Henriksen.

Jonas Thorsen spillede i sidste sæson hos Eintracht Braunschweig i den tredjebedste tyske række. Opholdet blev en blandet fornøjelse, hvad angår spilletid.

I sæsonen 2017/2018 spillede han for AC Horsens, der hentede ham i Viborg, hvor han spillede i mange år.

- Jeg havde en fantastisk tid i AC Horsens, og jeg kommer styrket hjem med en hel masse erfaring, som jeg kan bruge og dele ud af, og jeg glæder mig til at komme i gang med at spille superligakampe igen.

- AC Horsens og jeg var det helt rigtige match sidste gang, og det bliver vi igen, siger Jonas Thorsen.