Åge Hareide: Eriksen har niveau til spanske giganter

Christian Eriksen har niveauet til at kunne spille for Real Madrid eller FC Barcelona, mener Åge Hareide.

Christian Eriksen er i fuld gang med endnu en stærk sæson.

Foruden at have spillet en nøglerolle i Danmarks kvalifikation til VM har han også været en afgørende brik i Tottenhams til tider sprudlende offensiv.

Men måske vil man i fremtiden se den danske kreatør på en endnu større fodboldadresse. Landstræner Åge Hareide mener i hvert fald, at Eriksen har niveauet til store klubber som Real Madrid og FC Barcelona.

- Han er klar til at tage et skridt mere.

- Jeg tror, at han er en type, som kan tilpasse sig hvad som helst. Giv ham en bold, så vil bolden tale for ham uanset, hvor han er. Christian er en type, som bare bliver bedre af at omgås med bedre fodboldspillere.

- Når man ser på de spillere, der spiller centralt for Real Madrid og Barcelona, så er der ingen af dem, som er bedre end Christian, siger Hareide og kommer med en prominent sammenligning:

- Luka Modric kom fra Tottenham til Real Madrid, og han var ikke ligeså god som Christian, siger landstræneren.

Han kan dog også godt forstå, hvis Eriksen føler sig godt tilpas hos Premier Leagues aktuelle nummer fire.

- Han er gået igennem en fantastisk fin udvikling under Mauricio Pochettino i Tottenham. Det er et hold, som spiller meget fin fodbold, og som vi også er inspireret af.

- Nu får Tottenham nyt stadion, så hvorfor skulle han ikke fortsætte i London, spørger Hareide.

Selv virker Christian Eriksen da heller ikke til at have travlt med at opsøge en ny og potentielt større arbejdsgiver.

- For at være helt ærlig skænker jeg ikke et klubskifte nogen tanke. Man har sine drømme, men hvad der er realistisk og kommer til at ske, ser man først for sig, når tilbuddet ligger på bordet.

- Lige nu er de fleste meget godt tilfredse med at være i Tottenham, og det er jeg også, siger Eriksen.

Han lægger dog ikke skjul på, at han gerne vil være et sted, hvor man er med i kampen om titlerne.

Den 26-årige dansker har indtil videre vundet fire mesterskaber med Ajax, en hollandsk pokaltitel og en hollandsk Super Cup-titel - men altså endnu ingen med Tottenham.

- Jeg tror stadigvæk, at jeg kan vinde noget med Tottenham. Hvis man ser på, hvor Tottenham er nu sammenlignet med, da jeg kom til klubben, så ser folk os nu som titelkandidater.

- Før skulle vi kæmpe hårdt for at komme i top-6 og top-4. Nu kigger folk anderledes på os. Vi på vej i den rigtige retning, og så må vi se, om der venter noget for enden af vejen, siger Eriksen.

Han har spillet for Tottenham siden sommeren 2013. I øjeblikket er han samlet med det danske landshold, som står foran VM-testkampe mod Panama og Chile.