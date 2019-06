Åbent brev til KIF Kolding og Jens Boesen

I efteråret var der uro, da Brøndby Hallen krævede at få de penge, hallen havde til gode hos KIF Kolding København. JydskeVestkysten har modtaget et åbent brev fra hallens direktør, Carsten Boje Larsen, som ønsker at nuancere forholdet mellem KIF's ene hjemmebane gennem seks år og den jyske klub.

KIF: Kære KIF Kolding og Jens Boesen.

Det er i dag et år siden, at Jens Boesen og jeg underskrev en aftale om at ophøre samarbejdet omkring KIF Kolding Københavns afvikling af kampe i Brøndby Hallen. Siden da har der floreret mange udsagn om vores samarbejde gennem de seks år, det varede.

Lad mig her understrege, at personalet i Brøndby Hallen og jeg altid har nydt samarbejdet med KIF. Selvfølgelig har der været udfordringer undervejs, men da samarbejdet byggede på gensidig respekt og med stor forståelse for hinandens udfordringer, lykkedes vi ganske godt sammen. Der er heller ingen tvivl om, at vi i Brøndby Hallen ser tilbage på nogle fantastiske sportslige oplevelser, hvor vi i fællesskab skulle løfte store kampe såsom Champions League-kampe samt DM-finale. Vi savner den måde, KIF kunne fylde Brøndby Hallen på med entusiastiske tilskuere og den unikke stemning, det gav.

I forbindelse med Jens Boesens og mit afsluttende møde, havde jeg sat følgende ord på vores samarbejde:

Kære Jens. Tak for samarbejdet gennem de sidste seks år og knap fem år for mit vedkommende. Vi har været meget glade for samarbejdet, hvor vi har udvist respekt og forståelse for hver vores forretninger.

Du har været med til at give os og alle håndboldglade københavnere fantastiske oplevelser, hvor man har kunnet se, mærke og opleve håndbold på internationalt topniveau. Bedst husker jeg kampen i oktober 2014 mod Barcelona, hvor en 27-27 bliver reddet hjem i de sidste sekunder, og taget i hallen løftede sig.

Sjældent (nok aldrig) har jeg samarbejdet med en så karismatisk person som dig. Du har imponeret mig med dit engagement for KIF Kolding København og den jernvilje, du har udvist for at få klubben til at hænge sammen. Enestående har det været at se, hvordan du med ryggen mod muren og i stærk modvind altid har gjort al kritik til skamme, og som tidligere bankmand er jeg både forundret, imponeret og nervøs på samme tid over, at du har kunnet drive din forretning uden en decideret bankkredit.

Jeg er stolt over at have samarbejdet med dig, og som du altid afslutter en samtale: Vi kæmper videre. Det er udtalt af en sand fighter, som er uden sidestykke.

Tak for tiden, held og lykke i dit videre virke, og jeg håber, at vi igen en dag mødes.

Endnu en gang tak til KIF og Jens Boesen for nogle fantastiske oplevelser, som vi i Brøndby Hallen aldrig ville have været foruden.

Carsten Boje Larsen

Direktør, Brøndby Hallen