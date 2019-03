Lars Høgh fortæller åbenhjertigt om sin kamp for helbredelse for kræft i bugspytkirtlen. Om at suge kærlighed til sig og vælge at se den lyse side af livet i stedet for den mørke side af sygdommen. Om sin beundring for læger og kirurger, og om hvordan særligt én kirurgs ord blæste ham bagover