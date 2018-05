57-årig racerveteran vil vinde holdmesterskabet i DTC

DTC: Det kom som en overraskelse, da veteranen Kris Nissen sidste år gjorde comeback i DTC. I 2002 indstillede han ellers motorkarrieren. Selvom han havde været væk fra racerbanerne i mange år, endte han på en hæderlig niendeplads i sidste sæson.

Nu er den 57-årige skiftet til sønderjyske Team Flexlease.nu/Strøjer Tegl. Det var et andet motorsportsikon, John Nielsen, der kontaktede Kris Nissen for at overtale ham til at køre for holdet.

- Jeg er stolt over, at John kontaktede mig og spurgte, om jeg ville køre for dem i år. Husk på, at teamet de seneste to år i træk har vundet både holdmesterskabet samt DTC-mesterskabet. Sidste år med min nuværende teamkammerat Lasse Sørensen som dansk mester. Visionen er at gentage denne succes, siger Kris Nissen i en pressemeddelelse.