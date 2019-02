41-årige Buffon er klar til endnu en sæson for PSG

Gianluigi Buffon overraskede alt og alle, da han i stedet for at indstille sin formidable fodboldkarriere sidste år, efter at have vundet syv Serie A-titler i træk med Juventus, fortsatte i Paris Saint-Germain.

Og nu siger den 41-årige målmand, at han gerne snupper en sæson mere for den franske storklub, hvis hans kollega og rival på målmandsposten, Alphonse Aréola, ikke har noget imod det.

- Hvis Alphonse og klubben vil have det, vil jeg gerne blive endnu en sæson, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

De to målmænd kæmper om spilletid, og indtil nu har træner Thomas Tuchel delt den ligeligt mellem de to.

De har hver spillet ti ligakampe i sæsonen.

Franske Aréola har tidligere sagt, at han vil bruge sæsonen på at lære fra Buffon, der har stor erfaring på posten.

Den italienske målmand har spillet 176 landskampe og var med til at vinde VM med Italien i 2006.

Han har spillet i Juventus fra 2001 til 2018, hvor han skiftede til PSG. Det er blevet til 656 kampe for den italienske storklub.