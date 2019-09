40 år og midt i livet: Lasse Boesen tog sig et halvt års frikvarter

20 år i tophåndbold var en tilværelse med masser af opmærksomhed for Lasse Boesen, der i dag fylder 40 år. Nu har den tidligere landsholdsspiller og KIF Kolding-stjerne for første gang trukket stikket og givet sig selv lov til at reflektere over de oplevelser og erfaringer, et liv med håndbold har givet ham. Han har holdt sig fra rampelyset og bruger hellere tiden på en sejltur på Lillebælt med sin hustru og parrets to børn.