37.000 russere så sønderjysk fartdjævel tage ny VM-andenplads

VM: Det er kun den spanske verdensmester, Jorge Prado, der kan give danske Thomas Kjer Olsen baghjul lige nu.

Olsen fra Sønderborg Motor Club brugte pinsen på at give den øvrige verdenselite baghjul ved ottende afdeling af VM i motocross, der blev kørt i Rusland. Foran ikke færre end 37.000 tilskuere i 32 graders varme i Orlyonok kørte Thomas Kjer Olsen sig til to andenpladser, der giver et meget godt billede af, hvor han befinder sig i VM-hierarkiet. Her indtager han også den samlede andenplads i VM-stillingen.

Den forsvarende mester, Jorge Prado, er fortsat på VM-kurs med en samlet sejr i Orlyonok, mens belgiske Jago Geerts med to tredjepladser bevarer sin samlede tredjeplads i VM-stillingen.

Efter afdelingen i Rusland fører Prado med 347 point, Thomas Kjer Olsen er på andenpladsen med 327 point, mens Jago Geerts har 257 point.

Næste afdeling af VM køres 16. juni i Kegums i Letland.