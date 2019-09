30 år efter den frygtelige ulykke: Eksklusivt interview med Helle og Erik Gundersen

På tirsdag er det 30 år siden, at Erik Gundersen styrtede så frygteligt på sin speedwaycykel i engelske Bradford. Den dag blev hans og hustruen Helles liv forandret for altid. Den lille vestjyde er dog ikke sådan lige at slå ud. Han er på det nærmeste ukuelig. Det er hustruen Helle også. Sammen kan de klare det hele, og det kan de også, når tingene indimellem er besværlige. Ægteparret Gundersen ser lyst på tingene, selvom de har måttet gå så pokkers meget igennem. På banen blev han kaldt "Wonder Gunder", og det navn har han levet op til lige siden den skæbnesvangre dag.