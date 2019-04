28-årig golfspiller er fundet død under turnering i Kina

Den malaysiske golfspiller Arie Irawan er søndag fundet død på sit hotelværelse under PGA Tour-turneringen i Sanya i Kina.

Han døde angiveligt af naturlige årsager, men den retsmedicinske rapport er endnu ikke færdig, skriver turneringen på sin hjemmeside. Irawan blev 28 år.

- PGA Touren og Det Kinesiske Golfforbund sørger over dette tab af et af vores medlemmer og kondolerer på det dybeste til hans kone og forældre.

- Når noget som dette sker i golfverdenen, så sørger vi alle sammen, skriver turneringen på hjemmesiden.

Af respekt for familien har arrangørerne valgt at aflyse finalerunden, der skulle have fundet sted søndag.

Arie Irawan blev professionel golfspiller i 2013. Han vandt to turneringer i Asian Development Tour i 2015.

I 2016 blev hans karriere afbrudt i flere måneder, efter at han var involveret i en knallertulykke.

I turneringen i Sanya klarede han ikke cuttet til finaledagene. Han lå som nummer 1366 på verdensranglisten, hvor hans bedste placering i karrieren var 294.