24 golfstjerner i drabelig dyst om æren

Det har aldrig været så dansk i Ryder Cup-historien som i denne uges duel på Le National ved Paris. Thomas Bjørn er kaptajn, mens Thorbjørn Olesen har kvalificeret sig til holdet og for første gang kommer ud for det ultimative pres. Måske tørner han endda ind i Tiger Woods i søndagens single.

Europas 12 spillere er Francesco Molinari, Italien, Sergio Garcia, Spanien, Paul Casey, England, Alex Norén, Sverige, Rory McIlroy, Nordirland, Jon Rahm, Spanien, Thorbjørn Olesen, Danmark, Ian Poulter, England, Justin Rose, England, Tyrrell Hatton, England, Tommy Fleetwood, England, og Henrik Stenson, Sverige.USA-mandskab består af følgende: Brooks Koepka, Patrick Reed, Justin Thomas, Dustin Johnson, Tiger Woods, Webb Simpson, Rickie Fowler, Jordan Spieth, Tony Finau, Bubba Watson, Phil Mickelson og Bryson DeChambeau. De 28 matcher, som udgør Ryder Cup-programmet, afvikles over tre dage. Både fredag og lørdag spilles fire foursome-matcher om formiddagen samt fire gange fourball - også kaldet bestball - om eftermiddagen. Foursome og fourball er to matchformer med to spillere på hvert hold. Søndag spilles der 12 singler. Det hold, som først når 14,5 point, vinder Ryder Cup'en. Ender matchen uafgjort 14-14, hvilket er sket to gange i historien, bliver trofæet hos den forsvarende vinder. Det er Viasat Golf og Viaplay, der sender fra Ryder Cup'en. Fredag og lørdag sendes fra klokken otte, indtil eftermiddagens sidste matcher er spillet færdig. Søndagens transmission indledes klokken 12 med de 12 singler.

Bjørn som hærfører

Le National-banen lige uden for Paris er slagmarken, og i spidsen for de 12 spillere fra hver af kontinenterne står danske Thomas Bjørn som hærfører for Europa, mens Jim Furyk er den amerikanske kaptajn.

Thomas Bjørn ved, hvad han går ind til. Tre gange har han været med som spiller - alle gange på et vindende mandskab - og adskillige gange har han været med som vicekaptajn. Nu står han med det ultimative ansvar, når holdene skal sættes sammen fredag og lørdag. Vinder han Ryder Cup'en opnår han heltestatus. Taber han; ja så er man hurtig glemt. For så gælder det forberedelserne til matchen i USA om to år.

Men det er ikke kun kaptajnerne, som er i fokus. Det er så sandelig også spillerne, som kommer ud for et maksimalt pres. I Ryder Cup er de en del af et hold, hvor det gælder én for alle og alle for én.