10 ting, vi lærte af Superligaen

3 Esbjerg viste igen format

Godt nok har EfB kun én gang i denne sæson formået at komme fra baghjul og vinde en kampen, hvor holdet har været bagud - det var meget passende den sidste kamp i grundspillet mod Vejle - men ikke desto mindre er det nu lykkedes to gange at narre et point fra FC Midtjylland i overtiden.

To gange er det blevet 2-2. Rodolph Austin viste sin store værdi for holdet som både indpisker og målscorer, og så har EfB i Yuri Yakovenko pludselig fået en angriber, modstanderen skal frygte. Ukraineren har kontraktudløb til sommer, men med scoringer mod både Vejle og FC Midtjylland er han ved at gøre sig lækker til en forlængelse. Med to gode kampe mod de to guldaspiranter er EfB samtidig godt i gang med at bevise, at holdet hører hjemme i et mesterskabsspil.