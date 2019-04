10-års speedwayjubilar: - Outrup er min hjemmebane

I 10 år har Mads Korneliussen været et kendt ansigt i Outrup, hvor han har kørt speedway for Region Varde. Det fejres fredag med et jubilæumsløb - en såkaldt testimonial match.

Jubilæum: Det er lidt ligesom folk, der har et hjemmehold, de har holdt med, siden de var fem år gamle. Sådan beskriver Mads Korneliussen sit forhold til Outrup, selvom han selv var en del ældre, da han kom til holdet. - Jeg har bare aldrig haft et hold, som jeg har sagt er min hjemmebane. Det har jeg fået her. Jeg er jo oprindeligt fra Aalborg, men jeg har Outrup som min hjemmebane, og det føler jeg virkelig, den er, siger han. Det havde Mads Korneliussen bestemt ikke regnet med, da han startede i Outrup. Men sådan er det endt, hvilket hovedsageligt skyldes loyalitet og gensidig respekt mellem ham og klubben. - Inden jeg startede i Outrup, havde jeg flakket lidt rundt i forskellige klubber. Man jagter jo altid det bedste tilbud, og der hvor man kan tjene flest penge. Men så byggede vi et koncept op i Outrup, der fangede mig mere, end penge gjorde, siger han. For der er sket meget de sidste 10 år. - Hvis jeg tænker tilbage, har der været en kæmpe udvikling. Da jeg kom hertil, var det sgu bare lidt en kartoffelmark ude i ingenting. Hvad, de har skabt i dag, er helt fantastisk, siger han. Korneliussens 10-års jubilæum skal fejres fredag med en testimonial match.

Mads Korneliussen 35 år og arbejder som pædagog

Blev sidste år danmarksmester med Region Varde

Vandt VM i speedway for hold i 2014

Fredag den 12. april fejres hans 10-års jubilæum i Outrup

Taknemmelig for opbakningen Men hvad er det så, en testimonial? På godt dansk er det et jubilæumsløb med den særlige tilføjelse, at Korneliussen bliver økonomisk belønnet alt efter, hvor mange tilskuere der dukker op. Til løbet er der fire hold med blandt andet navne som Niels-Kristian Iversen, Michael Jepsen Jensen, Hans Andersen, Nicolai Klindt og Bjarne Pedersen. - Alle har været vildt hjælpsomme med at køre, hvis kalenderen har været fri. Det er også et skulderslap om, at man har utrolig mange venner blandt konkurrenter og rivaler. Det er bare dejligt, de gider bakke op om sådan et løb, for de får absolut ikke noget ud af det økonomisk, siger Mads Korneliussen. Han er generelt ret overvældet af støtten til løbet. - Det er fantastisk, at man kan bruge det kæmpe netværk, man har bygget op over så mange år. Der er simpelthen så mange mennesker, jeg gerne vil takke i alt det her, siger han.

Vil selv sige stop Det er anden gang i karrieren, at Mads Korneliussen fejrer 10-års jubilæum. Sidst var det i England, men der er ingen tvivl om, hvad der vejer tungest. - Jubilæet i England var, fordi jeg havde kørt i landet i 10 år. Her er det for den samme klub. Det er større, det er helt klart. Det er i mit eget land i stedet for et til låns, siger han. Til løbet i England kom 1600 tilskuere. Så mange regner Mads Korneliussen ikke med fredag aften, men hvis tallet når op på 500-600, er det langt over mål. Når man møder en jubilar, er der selvfølgelig et oplagt spørgsmål, der altid trænger sig på. Hvor længe bliver du ved? Et helt så oplagt svar har Mads Korneliussen ikke. - Jeg vil gerne have, at det bliver mit eget valg, når jeg stopper, så der ikke er nogen, der skal komme og fortælle mig, at nu er jeg ikke god nok mere.