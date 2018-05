Udsigt til en hæsblæsende speedwayaften

Hverken Esbjerg eller Holsted er endnu kommet på pointtavlen i ligaen. Det bliver der lavet om på onsdag, hvor holdene mødes på Granly Speedway Arena - og så tror Region Vardes Mikkel Bech, at han og holdkammeraterne har en god chance for endnu en succesoplevelse.

- Vores mål er at køre med om medaljer. Det skal man i en klub som Esbjerg, så nu skal vi i gang.

- Vi er nogle stykker, som virkelig skal have hanket op i sig selv. Det har ikke været godt nok indtil videre. Det kan vi vist hurtigt blive enige om, understreger han.

I Esbjerg-lejren er holdkaptajn Rene Bach dog 100 procent indstillet på, at bøtten skal vendes, og det skal altså gå udover Holsted.

- Vi skal op på mærkerne, og jeg tror faktisk godt, at vi kan få noget med hjem.

Holsted har kaldt australske Sam Masters ind som erstatning for Nicki Pedersen, og holdleder Tom Knudsen tror på en jævnbyrdig match.

Så nej, de to rivaliserende klubber har på ingen måde fået nogen god start på den nye ligasæson, og derfor er der nærmest krav om sejr i begge lejre, når Holsted, der fortsat er håndskadede Nicki Pedersen, onsdag kommer på besøg hos Esbjerg Vikings.

Esbjerg har tabt to gange til Region Varde, mens Holsted hjemme blev slået af Grindsted.

Tre på stribe?

Tingene ser anderledes positive ud for Region Varde, der har fået en fin indledning på sæsonen med to sikre sejre over Esbjerg. Onsdag går turen så til Slangerup, hvor mange hold traditionelt har det svært.

Region Vardes Mikkel Bech ryster dog ikke i bukserne.

- Vi tror på os selv, og jeg synes faktisk, at vores hold allerede nu fungerer rigtig godt. Slangerup ude er en hård nød at knække, men jeg tror, at vi har en god chance, siger han.

- Og jeg vil klart mene, at Slangerup er svækket, da de ikke længere kan have Michael Jepsen Jensen og Mikkel Michelsen på holdet på samme tid, da Michelsen er blevet A-kører.

Mikkel Beck, der scorede flest point af alle i den afsluttende superfinale på banen i Slangerup sidste efterår, føler selv, at han er kommet godt i gang med den nye sæson.

- Jeg havde en svipser, da vi kørte om kvalpladser i Holsted for nogle uger siden, men ellers har det været fint. Det går godt i Polen og også i Sverige, hvor jeg scorede 15 ud af 18 point i sidste uge, så jeg er sikker på, at holdkammeraterne også kan gøre det godt i Slangerup.