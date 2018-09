Suverænt arbejde: Region Varde gav konkurrenterne baghjul og sikrede sig i sikker stil det danske mesterskab

Guld, sølv og så lige en guldmedalje mere. Jo, de kan det der med at køre speedway i Region Varde Elitesport. Klubben var suveræn i onsdagens superfinale.

Og umiddelbart derefter var hjemmeholdets Mads Korneliussen i fokus, da han lavede et ordentlig fejl og røg fra førstepladsen og tre sikre point ned på en sidsteplads.

Og det var hæsblæsende - og der var faktisk masser af drama lige fra start. Allerede i superfinalens andet heat var Holsteds Nicki Pedersen nede at bide i slaggerne, da han blev strejfet af Region Vardes Mikkel Bech.

- Jeg tager bare hatten af for de her knægte. Og så i sådan en kulisse. Det kan ganske enkelt ikke være bedre. Det er jo vidunderligt at gøre det færdigt foran så mange mennesker. Det er ret vildt.

- Det føltes godt for to år siden, men det føles nu mindst lige så godt denne gang. Vi havde store udfordringer undervejs, men vi blev bare ved at fighte for sagen, jublede Region Varde-holdleder Steven Andersen, da sejren var en kendsgerning.

De lokale helte fra Region Varde gjorde nemlig arbejdet færdigt på egen slagger og sikrede sig dermed guld og DM-pokal for anden gang på tre år.

Og det gik lige præcis som hovedparten af et rekordstort publikum på næsten 5000 tilskuere på Varde Motor Arena i Outrup havde håbet på.

Region Varde trak fra

Lidt senere fortsatte dramaet med uformindsket styrke, da Fjelsteds Peter Kildemand i en tæt duel sendte Region Vardes Mikkel Bech en tur ud i hegnet - og i den sekvens blev Kildemand så korrekt udelukket.

På forhånd var der talt meget om en ekstremt tæt finale, hvor alle fire hold efterfølgende havde en fair chance for at stå med guld og pokal - og det kom i nogen grad til at holde stik.

Værterne fik dog lige en anelse luft, da en utrolig velkørende Mikkel Bech, der onsdag forlængede sin kontrakt med Region Varde, bare blev ved med til at hamre point ind på kontoen.

Men konkurrenterne var nu langt fra endegyldigt distanceret. De forsvarende mestre fra Fjelsted så ellers ud til at være gået bag af dansen, men fynboerne slog tilbage med en stærkt kørende Anders Thomsen i spidsen.

Hos Holsted havde man som sædvanlig store forventninger til Nicki Pedersen, men undervejs i matchen lavede han åbenlyse kørefejl og sluttede på sidstepladsen et par gange. Det er ikke hverdagskost, at den tidligere tredobbelte individuelle verdensmester dummer sig på den måde. Det gik væsentlig bedre for Nicolai Klindt, der på det personlige plan kunne være fint tilfreds med præstationen.

Men Region Varde fik altså styr på tingene - og i den sidste halvdel af matchen var der stort set ingen slinger i slagger-valsen.

Region Varde havde den fornødne bredde på holdet og havde i Mikkel Bech den altoverskyggende profil. Det gjorde forskellen.

Guldet og pokalen er tilbage i Outrup efter at have været udlånt til Fjelsted et enkelt år...