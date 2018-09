Men derfra og så til rent faktisk at stå med guldmedaljer og pokal efter onsdagens superfinale i speedwayligaen, er der et godt stykke vej. Det er Region Varde-holdleder Steven Andersen godt klar over, og han tror på en omgang særdeles nervepirrende ræs, hvor bare et enkelt eller to dårlige heats kan afgøre tingene.