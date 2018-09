Sportslig nedtur i Esbjerg Vikings får konsekvenser

Tidligere så succesrige Ib Pedersen får ikke lov til at fortsætte som holdleder og erstattes af Tom Paarup Madsen, der var assistent i denne sæson og tidligere har været chefmekaniker for Nicki Pedersen.

Når Esbjerg Vikings igen skal jagte sejre på Granly Speedway Arena, bliver det for første gang siden 2011 ikke med Ib Pedersen som holdleder. Efter en resultatmæssig ekstrem skuffende sæson har han valgt at takke nej til tilbuddet om at fortsætte i en rolle som sportschef, og dermed siger han farvel til Esbjerg Motorsport.

- Vi har rigtigt meget at takke Ib Pedersen for, og jeg havde meget gerne set ham fortsætte omkring holdet, fordi han har stor viden og erfaring. Vi har dog også valgt, at vi definere vores arbejdsområder lidt skarpere, så vi ikke kunne tilbyde ham at fortsætte som holdleder, og jeg har stor respekt for, at Ib Pedersen vælger at takke nej, fordi han mener, at det er en bedre løsning. Det vidner om en professionel tilgang til tingene, og det er sådan, vi kender ham, siger den nye direktør i Esbjerg Motorsport, Lars Guldager Dyhr, der har taget fat på arbejdet med at forme holdet og staben til den kommende sæson.

Ib Pedersen ser dog tilbage på sin tid i Esbjerg med stor glæde.

- Vi har i forbindelse med sæsonafslutningen haft en god og åben dialog, og selvom jeg godt kunne tænke at fortsætte som holdleder, så kan jeg også godt se, at det er et godt tidspunkt at ryste posen på. Nu tager jeg som udgangspunkt et sabbatår, men jeg er sikker på, at jeg tit vil komme til speedway på Granly Speedway Arena, hvor jeg stadig føler mig meget velkommen.