Speedwayklub i chok: Ung kører kæmper for sin førlighed

- Om den fortager sig, når blødningerne er væk, eller om tiden skal gå sin gang. Så kampen forsætter de næste timer og dage. Tusind tak for jeres tanker og støtte og jeres mange hilsner, skriver familien efter et døgn med mange rutsjeture.

Her behandles den unge speedwaykører fra Holsted for de svære kvæstelser, som han lørdag pådrog sig i forbindelse med en træning i Grindsted.

En herlig gut

Speedwaykøreren Nicolai Klindt har været holdkammerat med Martin Steen Hansen i mange sæsoner, og også han er hårdt ramt af de tragiske omstændigheder.

- Martin er en herlig gut, som jeg virkelig sætter stor pris, så det var et chok for mig, da jeg fik at vide, at han var kommet så galt afsted. Jeg håber virkelig, at han hurtigt kommer sig, siger Nicolai Klindt.

- Jeg har hjulpet Martin lidt i den seneste tid, så det her rammer mig virkelig.

Rudi Steen Hansen, der er far til Martin, var i en lang årrække formand for Holsted Speedwayklub og holdleder for ligaholdet i klubben. I øjeblikket varetager han et job som formand for Sportskommission Speedway.