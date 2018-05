Sæsonstart i Holsted: Tigers taber tæt match til Grindsted

Grindsted vandt torsdagens match i speedwayligaen med 45-39 over Holsted.Foto: Steen Rasmussen

Onsdag aften blev den første match i denne sæson kørt på Moldow Speedway Arena i Holsted, da Grindsted vandt over Holsted Tigers med 45-39.

Speedway: Moldow Speedway Arena viste sig frem fra sin flotteste side, da arenaen for første gang i denne sæson slog dørene op til en match i speedwayligaen. Solen skinnede fra en skyfri himmel og de 2154 tilskuere kunne nyde en god omgang speedway, da Holsted Tigers tog imod Grindsted. Med en sejr på 45-39 tog Grindsted de to matchpoint og fulgte dermed op på den flotte sejr over Slangerup i holdets første match. Omvendt måtte Holsted gå slukøret hjem efter dets første match i sæsonen. Holsted stillede uden A-kørere, da Nicki Pedersen var blevet hjemme for at passe en brækket hånd. Derfor stillede Holsted med tre B-kørere, to C-kørere og en D-kører. Matchen var spændende fra start til slut. Først efter syvende heat kom et af de to hold foran med mere end fire point. Det var da Grindsted kom foran med 24-18. Det skete ved, at Patrick Hansen og Robert Lampert tog de to øverste placeringer i heatet.

Matchen i tal Holsted Tigers - Grindsted 39-45Point Holsted: Nicolai Klindt 11, Rasmus Jensen 10, Nicklas Porsing 9, Michael Palm Toft 7, Jonas Jeppesen 2.



Point Grindsted: Robert Lampert 14, Patrick Hougaard 12, Kasper Andersen 9, Patrick Hansen 7, Nikolaj Busk Jakobsen 3.



Dagens fighter: Kasper Andersen, Grindsted



Tilskuere: 2154 i Moldow Speedway Arena



Næste kamp:



Holsted Tigers kører igen på torsdag, hvor Esbjerg Vikings tager imod. Matchen starter klokken 18.30. Grindsted kører først igen om to uger, når holdet hjemme får besøg af Holstebro den 23. maj.

Spændende til slut Men matchen fortsatte med at svinge frem og tilbage. I det efterfølgende heat sikrede Rasmus Jensen og Nicklas Porsing Holsted fem point, og dermed var de tilbage. Efter den store pause lignede det så, at Grindsted ville bringe sig endegyldigt foran. Denne gang var det Lampert og Patrick Hougaard, der sikrede Grindsted en føring på 34-28. Men igen kom Holsted med et hurtigt svar, og scorede fem point i tiende heat. Da det sidste ordinære heat ende 3-3, skulle Holsted hente fire point i de to nomineringsheat. Og selvom Holsted kom tæt på, og havde muligheden i sidste heat, da holdet hentede halede to point ind på Grindsted i heat 13, kunne Tigers ikke gøre noget til sidst. En flot start fra både Robert Lampert og Patrick Hougaard en heatsejr på 5-1 og samlet sejr på 45-39.

Ovenud tilfreds For Grindsted var D-kører Kasper Andersen dagens store oplevelse. Han scorede ni point, hvoraf de otte kom i hans første tre heats. Derfor blev Andersen også helt fortjent kåret til dagens fighter. - Det blev en tæt match. Holsted er altid gode på hjemmebane. Vi har nogle kørere, der falder lidt igennem, og så er det godt, at jeg kan præstere mere, end jeg skal. Jeg er ovenud tilfreds med min egen præstation, sagde en glad Kasper Andersen efter matchen og tilføjer, at selvom nogle kørere leverer under niveau, giver de en masse god holdånd i ryttergården, der hjælper resten af holdet. Med to sejre i de første to matches er Grindsted kommet godt fra start. Derfor tror Kasper Andersen også på, at holdet kan gå i finalen i år, som er målsætningen. - Hvis vi kan holde den gode form og undgå skader, så kan vi gøre ondt på alle. Vores mål er at gå direkte i finalen, og det tror jeg på vi kan, ellers tager vi den via semifinalen, sagde han.