Region Varde kørte førstepladsen hjem

I et tæt opgør mod Holstebro Elite var Region Varde lige ved at sætte sejren over styr til sidst. Varde vandt dog knebent med 43-41 og sikrede sig dermed førstepladsen i grundserien og hjemmebanefordel i superfinalen.

Sejr: Det holdt hårdt for Region Varde, da holdet fredag aften tog imod Holstebro Elite, hvor man med en sejr kunne sikre sig førstepladsen i grundserien. En ikke helt ligegyldig førsteplads, da den samtidig giver hjemmebanefordel i finalen.

Efter en tæt dyst blev sejren dog kørt hjem med knebne 43-41. Efter de første 12 heats så sejren ellers ud til at være helt sikker, da Varde førte med 40-32, men i de sidste to heats kom Holstebro pludselig helt tæt på, og kun Mikkel Bech Jensens andenplads i heat 13 gjorde, at matchen ikke endte uafgjort.

Mads Korneliussen var forrygende kørende med 15 point i seks heats, ligesom C-kører Thomas Jørgensen også leverede en flot aften med 11 point i sine seks starter.

Alt i alt nok til at sikre Varde sejren, som altså udover en førsteplads i speedwayligaens grundserie også betyder, at superfinalen den 19. september skal køres på Region Vardes hjemmebane, Varde Motor Arena i Outrup. Her er Region Varde og Fjelsted allerede kvalificeret. De to sidste finalister findes i semifinalen den 12. september, der køres i Slangerup, hvor Holsted Tigers og GSK Liga er med.