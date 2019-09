Speedway: Region Varde fik mandag aften baghjul af Fjeldsted i den første af i alt to matcher om en plads i Super Finalen. Matchen endte 38-45 til gæsterne. Det resultat var Region Vardes holdleder alt andet end tilfreds med, da det sidste heat var kørt.

- Jeg synes, at resultatet lyver. Det kan godt være, at jeg kommer til at lyde som en dårlig taber nu, men der er mange domme, som går imod os. I dag var de måske et eller to point bedre end os, men ikke mere end det, lød det fra hjemmeholdets Steven Andersen efter matchen. Gæsterne fra Fjeldsted lagde godt ud og fik allerede fra matchens start gashåndtaget trykket mest i bund. Efter to heats førte udeholdet med 4-8. I det fjerde heat blev gæsternes Peter Kildemand disket for et solouheld, hvilket hjemmeholdet hurtigt slog kapital af. Region Varde udnyttede momentet og satte sig på både første- og anden pladsen, da heatet skulle køres om. Dermed fik hjemmeholdet udlignet til 12-12.