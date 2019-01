Nyhed: Jagt på historisk titel kommer til at foregå i Holsted

I år har Niels-Kristian Iversen chancen for at blive den første kører til at vinde det individuelle danske mesterskab hele otte gange i træk. Finalen skal køres på Moldow Speedway Arena torsdag den 30. maj.

Torsdag den 30. maj.

Den dag kan der blive skrevet speedwayhistorie, når årets individuelle DM-finale skal afvikles.

Hjemme på Granly Speedway Arena i Esbjerg sikrede Niels-Kristian Iversen sig sidste år sit syvende danske mesterskab i træk, og "Puk" tangerede dermed legendariske Ole Olsens rekord fra perioden 1967-73 - og den næstsidste dag i maj har den rutinerede grandprix-kører så chancen for at vinde igen.

Lykkes det, vil Niels-Kristian Iversen nå op på otte individuelle titler i træk. Det har ingen altså tidligere formået, og derfor kan det altså blive en historisk dag.

Og Iversen kommer til at skulle arbejde for en fremtrædende plads i speedwaybøgerne på en af de baner, som han er allermest begejstret for.

JydskeVestkysten kan nemlig fortælle, at 2019-udgaven af kampen om den individuelle DM-titel skal køres på Moldow Speedwa Arena i Holsted, hvor Iversen i en lang årrække ligaspeedway.

Nyheden bekræftes af Holsted-klubdirektør Preben Hansen.

- Det er korrekt, at vi netop har fået besked på, at finalen skal gøres på vores anlæg, så det bliver en stor dag, og vi glæder os rigtig meget til at kunne præsentere et fantastisk løb for publikum, siger han.

- Vi håber selvfølgelig på masser af tilskuere, og jeg kan allerede nu sige, at det bliver et aftenløb på grund af tv.