Ny struktur: Store ændringer på vej i speedwayligaen

Desuden har det været sådan, at grundseriens nummer tre kørte en semifinale på egen slagger mod nummer fire, fem og seks. Her var der så to finalebilletter på højkant.

Direkte duel

Avisen erfarer, at de seks hold i den kommende sæson møder hinanden både ude og hjemme. Det er præcis som tidligere. Det giver hvert hold 10 matcher i grundserien.

Derefter sker der imidlertid ting og sager.

Grundseriens nummer et og to er direkte kvalificeret til finalen, men de to klubber skal mødes ude og hjemme, hvor de mødes i to direkte dueller om retten til at afvikle den økonomisk attraktive superfinale.

Grundseriens nummer tre skal ud at kæmpe mod nummer fire, fem eller seks. Nummer tre har frit valg på alle hylder, og også her skal der køres en hjemmematch og en udematch.

Vælger nummer tre eksempelvis at møde grundseriens nummer seks, der jo måske er ligaens svageste mandskab, er nummer fire og fem tilbage. De skal så også mødes ude og hjemme.

I de seneste to sæsoner har det været sådan, at de fire kvalificerede hold til superfinale alle står på nul point, når startsnoren går op. Det vil der ikke blive lavet om på.

2019-ligaen består af Region Varde Elitesport, der er forsvarende mester, Slangerup, Holsted, Fjelsted, Grindsted og Esbjerg. I 2020 har Vojens med Jacob Olsen og Helge Frimodt Pedersen i spidsen en klar ambition om at få stablet et ligahold på benene.