Nu er Nicki P. pisket til at levere varen

Nicki Pedersen halter lige nu bagefter i VM-stillingen i grandprix-serien, og selvom han fortsat er dansk speedways største navn og trækplaster, kan han ikke være sikker på at blive tildelt et wildcard til 2019-serien, hvis han igen i denne sæson ikke formår at køre sig i top otte. Lige nu er han nummer 12. Foto: sportxpress/Ritzau Scanpix)