Speedwaykører Niels-Kristian Iversen startede sin prominente speedwaykarriere på en lille, forældredrevet bane øst for Esbjerg. Han vender nu mere end tyve år senere tilbage til der, hvor det hele startede. Hvor speedwayen fik lov til at fylde det hele, og hvor det vigtigste var at vinde. Men banen, der fostrerede en af landets største speedwaykørere, er for længst jævnet med jorden, og tilbage er nu kun minderne.