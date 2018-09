Med på afbud: Niels Kristian Iversen tilbage i grandprixet

VM: En hjernerystelse har tvunget slovenske Matej Zagar til at trække sig fra lørdagens speedway-grandprix, der køres i Zagars hjemland.

Afbuddet gør, at vestjyske Niels Kristian Iversen alligevel kommer til at køre grandprix i år. Han er som 1. reserve klar til at overtage den uheldige sloveners plads i det slovenske grandprix, der køres lørdag.

- Jeg ønsker selvfølgelig Zagar god bedring, men er selv i bedre form end længe og har på det seneste vundet langt de fleste af mine heats, siger Iversen i en pressemeddelelse.

Selvom han er med på et afbud, går han benhårdt efter en tur på podiet.

- På den seneste har jeg kørt fra alle de bedste i grandprixet, så jeg skal i top-8 og i semifinalen. Og derfra kan alt ske inklusiv en plads på podiet. Jeg er klar, siger han i pressemeddelelsen.

Niels Kristian Iversen skal næste år ikke vente på afbud for at kunne mænge sig med verdenseliten. Han sikrede sig allerede tidligere på året en plads i næste års grandprix-serie.