Lørdag aften køres VM-finalen for U21-landshold på Varde Motor Arena i Outrup. Her skal de unge danske kørere forsøge at køre fra landshold fra Polen, Sverige og Storbritannien.

U21: Lørdag aften klokken 19 falder snoren til jorden, og motorlarmen fylder arenaen, når hold-VM for U21 køres i Outrup. Her skal det danske hold forsøge at slå ærkerivalerne fra Polen, der er tidobbelt verdensmester. Selvom det ser svært ud, så vurderer landstræner Hans Nielsen, at favoritværdigheden deles 50/50 mellem det danske og polske landshold dog med en lille fordel til Polen, der trods alt er regerende verdensmestre. - Jeg håber, at vi kan vinde. Nu har vi tabt til de her kære polakker i nogle år. Her har vi har kørt på deres hjemmebaner, hvor de er ekstremt giftige og farlige. Nu er vi så på dansk grund og på en dansk bane, som vi danskere forhåbentligt kører en tand bedre på end polakkerne. Jeg forventer egentligt, at vi har en god chance for at vinde, siger Hans Nielsen.

Deltagere Danmark (hvid): Christian Thaysen (Team Fjeldsted), Patrick Hansen (Grindsted Speedway Klub), Andreas Lyager (Slangerup), Frederik Jakobsen (Slangerup), Jonas Seifert (Slangerup)



Polen (rød), Dominik Kubera, Daniel Kaczmarek, Maksym Drabik, Bartosz Smektala, Viktor Lampart



Storbritannien (blå): Dan Bewley, Ellis Perks, Zach Wajtknecht, Nathan Graves, Connor Mountain



Sverige (gul): Filip Hjelmland, Alexander Woentien, Emil Hallberg. Joel Kling, William Björling

Hjemmebanefordel Det er en landstræner, der på intet tidspunkt lægger skjul på, at danskernes bedste våben mod polakkerne er banen. - Vores baner i Danmark er hovedsageligt lidt kortere baner, hvor de i Polen er lidt længere og noget glattere. Det betyder, at vores kørere føler sig bedre tilpas på en bane som i Outrup. Det er her, de kører i ligaen og til DM, siger han. Desuden skal man heller ikke kimse ad opbakningens betydning. - Det betyder meget, at vi kører i Danmark for et dansk publikum. Kørerne er selvfølgelig ekstra sat op og vil gerne gøre det godt. Der er lige den der ekstra hjemmebane- og hjemmepublikumsfordel, siger Hans Nielsen. Muligheden for at træne på lørdagens bane og undgå at skulle rejse og bo på hoteller har gjort, at holdet har kunnet forberede sig som til alle andre matcher. - Det kan sikkert betyde meget og gøre det sidste. Vi kan køre bedre på vores egen bane, og det gør også forberedelsen lidt nemmere. Det kan godt lige give de sidste 10 til 20 procent til at slå polakkerne, siger landstræneren.