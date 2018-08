Landstræner om VM-sølv efter styrt i sidste heat: Det var en lille skuffelse

- Kørerne var okay efterfølgende. Patrick (Hansen red.) var selvfølgelig skuffet, men som vi forklarede ham, var det ikke hans skyld, at vi ikke vandt. Han satsede, og det var vi nødt til. Vi er bare rigtig glade for, at han ikke kom alvorligt til skade.

- Han havde en revne i kravebenet og var forslået over det hele. Det var et rigtig slemt styrt, så vi er glade for, han ikke kom alvorligt til skade, fortalte landstræneren og tilføjede:

Danskerne havde inden sidste heat blot to point op til polakkerne i front. Patrick Hansen, der til dagligt kører for Grindsted Speedway Klub i den hjemlige liga, lavede en god start og lå i front efter første sving, da han pludselig kommer op på baghjulet og styrter.

Mangler international erfaring

Forskellen på de to rivaler denne lørdag aften lå ifølge landstræneren i holdenes bredde.

- Vi manglede lidt flere med international erfaring. Det kommer en dag, og det var en fantastisk erfaring for både Simon og Thaysen (Christian Thaysen red.) at køre. Vi manglede bare lige den fjerdemand til at hive de sidste point hjem. Men de kører godt de polakker, så der er ikke andet for end at tage hatten af og sige tillykke til dem, erkendte Hans Nielsen.

Den 15. september er der mulighed for revanche, når EM-finalen køres i polske Chorzow. Her stiller danskerne med næsten samme hold, hvor eneste ændring er sønderjyske Mads Hansen, der kommer med i stedet for Jonas Seifert.