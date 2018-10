Klubskifte: Tim Sørensen skifter Esbjerg ud med Region Varde

Den unge speedwaykører føler, at han har brug for luftforandring efter en dårlig 2018-sæson, hvor han har savnet opbakning og mistet troen på sig selv.

Sidste år bragede Tim Sørensen ellers ind i ligaen med sådan en sidevind. I sin debutmatch scorede han hele 14 point som D-kører, og senere på sæsonen lykkedes det så for den unge mand at give flere A-kørere baghjul.

Mentalt og fysisk

Og Region Varde-holdleder Steven Andersen ser også Tim Sørensen som en kører, der har mistet troen på sig selv.

- Men han er dygtig og teknisk stærk. Og vores ambition er så at skabe de rigtige rammer for ham. Vi skal arbejde med det mentale og det fysiske. Får vi de ting til at spille, tror jeg fuldt og fast på, at Tim kan komme tilbage på niveauet fra i fjor.

Tidligere på ugen kunne JydskeVestkysten fortælle, at C-kører Patrick Hansen skifter Grindsted ud med Region Varde til den kommende sæson.

Desuden blev der i forbindelse med superfinalen for godt for to uger siden lavet en ny aftale med B-kører Mikkel Bech.