Holsted må klare sig uden Nicki Pedersen i ligapremieren

Nicki Pedersen har se sig nødsaget til at trække sig fra tirsdagens ligaløb i Sverige og onsdagens ligaløb i Holsted, hvor lokalrivalerne fra Grindsted kigger forbi.

Baggrunden er to brækkede knogler i højre hånd. Nicki Pedersen kørte ellers et flot løb søndag i den polske liga, men hans hånd er efterfølgende hævet op. Hånden skal nu have ro frem til fredag, hvor der er træning forud for sæsonens første løb i grandprix-serien, der lørdag aften køres i Warszawa i Polen.

Afbuddet fra Nicki Pedersen betyder, at Holsted stiller op uden en A-kører mod Grindsted.

- Vi ville selvfølgelig gerne have haft Nicki med. Det siger sig selv, men denne gang må vi desværre klare os uden. Og vi håber, at det nok skal gå alligevel, siger Morten Peterson, der tidligere var holdleder for Grindsted, men nu er assisterende holdleder i Holsted.

Holsted har derfor udtaget tre B-kørere, 2 C-kørere og en D-kører til matchen. Navnene er Nicolai Klindt, Nicklas Porsing, Rasmus Jensen, Michael Palm Toft og Sam Jensen.