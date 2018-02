Her er Esbjergs nye speedwaykaptajn

Den solide B-kører bliver ny holdkaptajn for Esbjerg Vikings, der i denne sæson vil gøre alt for at komme tilbage i toppen af ligaen.

Både økonomisk og sportsligt blev 2017-sæsonen en maveplasker for Esbjerg Vikings, der bragede ud med røde tal på bundlinjen og også missede deltagelsen i den efter tragtede superfinale, hvor der køres om DM-pokal og ædelt metal.

Efterfølgende har klubben været ude at hente hjælp til at få rettet op på finanserne og også hentet ny direktør til at styre butikken, så nu ser man positivt fremad. Og det gør klubben med en ny kaptajn på ligaholdet i skikkelse af 27-årige René Bach.

- Han har været en god man for os i en del sæsoner efterhånden, og han har hele tiden forsøgt at gå forrest og gøre sit bedste. Da det gik skævt i fjor, holdt René Bach alligevel sit niveau og lidt til. Derfor stoler vi på ham, og derfor er det naturligt at gøre ham til holdkaptajn, mener klubformand Mads Kølbæk.