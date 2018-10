De vandt guld igen i denne sæson i Region Varde efter en fejende flot superfinale på eget anlæg, men selvom det jo altså går meget godt, bliver der nu ikke hvilet på laurbærrene.

Holdleder Steven Andersen er allerede godt i gang med at få samlet et slagkraftigt hold til den kommende sæson. For to uger siden forlængede Mikkel Bech sin aftale - og nu er endnu en kører så på plads.

Patrick Hansen, der er kategoriseret som C-kører, er ny mand i Region Varde-vesten.

- Ham har vi store forventninger til. Han er et stort talent, men jeg synes faktisk, at han har været en smule overset, siger holdleder Steven Andersen.

I denne sæson har Region Varde haft en aldeles fremragende C-kører i Thomas Jørgensen, men hans flotte bedrifter på slaggerne har betydet, at han i 2019 er kategoriseret som B-kører.

Patrick Hansen fortæller, at han havde muligheden for at fortsætte i Grindsted, men det valgte han altså at sige pænt nej tak til.

- Jeg kørte kun seks matcher for Grindsted i år, og det er for lidt for mig. Derfor ville jeg gerne noget andet. Og så kender jeg jo Mikkel (Bech, red.) rigtig godt, og har han fortalt mig mange gode ting om Region Varde, så det ser jeg meget frem til at blive en del af.

- Og så vil jeg jo gerne prøve at vinde noget, hvilket de jo har haft en del succes med på det seneste.