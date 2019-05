Grindsted vil forsøge at drille Varde på hjemmebane igen

Sidste års DM-vindere Region Varde vandt alle deres hjemmematcher på nær én. Det var mod Grindsted, hvor det endte uafgjort. Nu mødes de to hold for første gang i denne sæson.

Varde/Grindsted: Det er endnu ikke lykkedes for Grindsted at få en sejr i denne sæson.

Fredag aften skal holdet forsøge sig mod Region Varde, der har fordel af den berygtede hjemmebane, der drillede næsten alle klubber i sidste sæson.

- Det er en stærk modstander især på hjemmebane, de får gerne lavet banen, så den passer til deres kørere. Så det er altid svært at komme til Varde. Sidste år tabte de kun ét point på hjemmebane, og det var i en uafgjort mod os. Så de er uhyre stærke på hjemmebane, siger Claus Bjerregård, holdleder for Grindsted.

I klubbens tre første matcher er det blevet til en uafgjort og to nederlag. Dermed indtager Grindsted i øjeblikket sidstepladsen i ligaen, og en sejr kan altså virkelig bruges.

- Jeg håber, at vi kan gå ud og få et godt resultat i Varde, både for kørernes skyld, men også for klubbens, for vi skal til at præstere. Men det er nogle hårde matcher i år, fordi ligaen er blevet det mindre, så der er jo ene stærke hold i ligaen. Så det bliver dagsformen, der er afgørende, siger han.

Hvis Grindsted skal tage point, så mener holdlederen, at alle kørere skal være klar fra start og få overtaget hurtigt.

- Hvis vi kører op til vores bedste, så kan vi godt køre op til dem, men det skal vi også. Vi skal præstere på højt plan alle fem kørere, så kan vi godt være med, siger Claus Bjerregård.

Det er Region Vardes tredje match i denne sæson. De to først var begge mod Esbjerg Vikings, og endte med en sejr hjemme og et nederlag ude.