GP i Vojens: Se hvornår du kan købe billetter

Mange speedwayfans har været meget utilfredse med alt for høje billetpriser i forbindelse med grandprixet i Horsens. I Vojens går man den modsatte vej.

- Vi tror også på, at der kommer mange denne gang. Det er nyt, at der igen er fuld damp på kedlerne hernede, så vi satser i hvert fald på 12.000. - 15.000 tilskuere, men der må da selvfølgelig gerne komme 18.000 igen.

Der blev senest kørt et grandprix i Vojens i 2014. Det løb vandt svenske Andreas Jonsson foran et tætpakket stadion med 18.000 tilskuere.

Frimodt er tidligere mangeårig manager for Nicki Pedersen, og nu er han så ansat af Jacob Olsen. Han har stiftet selskabet Speed1way og har taget over i Vojens efter farmand Ole Olsen.

Nyheden omkring et Vojens-comeback kunne JydskeVestkysten fortælle om tilbage i oktober, og nu kan vi så fortælle, at billetsalget til den store speedwayevent skydes i gang torsdag kl. 10.00.

Ståplads voksen: 295 kr. Pensionister: 225 kr. Børn under 15 år: 100 kr. Familiebillet (2 voksne + 2 børn): 675 kr. Dertil kommer et gebyr på 20 kr. Billetter købes på billetlugen.dk

Hård kritik

I de seneste år er det danske grandprix blevet kørt i Horsens. Det har egentlig været udmærket, men der har været hård kritik af de høje billetpriser, og det betød, at publikum svigtede. I fjor var der således kun 8000 tilskuere til løbet.

- Vi vil være hele Danmarks nationalstadion, når det handler om speedway. Og derfor er vores filosofi, at det ikke skal koste en formue at komme ind.

- Derfor er billetpriserne holdt på niveauet fra 2014. Vi vil hellere tage lidt mindre for billetterne, og så få fyldt Vojens Speedway Center. Det skal være en fest for speedwayfolket. Desuden kan jeg sige, at vi frem til udgangen af marts kører nogle meget fordelagtige kampagnetilbud.

Grandprix-serien 2019 indledes lørdag den 18. maj i polske Warszawa. Niels-Kristian-Iversen og Leon Madsen skal forsvare de danske farver i den kommende sæson.