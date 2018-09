Forfriskende: Holsted hiver Lars Munkedal ind som sportschef

- Det er fremragende kørere, og jeg vil mene, at det er Danmarks stærkeste top fire. Nu skal jeg få det til at spille sammen, og det har jeg en stærk tro på kan lade sig gøre. Jeg har tidligere arbejdet rigtig tæt sammen med Nicki Pedersen, og vi har det super fint sammen, forklarer Lars Munkedal.

- Min tanke er, at vi så vidt muligt skal køre med et rent dansk hold. Det har jeg de bedste erfaringer med, og derfor er det også bare så vigtigt, at vi får udviklet talenterne og gør et godt stykke arbejde den vej rundt.

Udover at skulle finde de bedste kørere til klubbens ligahold og holde tungen lige i munden under matcherne, skal der også arbejdes med ungdommen og klubbens 1. divisionshold.

- Jeg vil ikke love guld. Det kan man ikke, men jeg vil mene, at en klub som Holsted skal være i finalen hvert eneste år. Inde i mit hoved har jeg egentlig altid haft en tanke om, at hvis jeg en dag skulle arbejde i en anden dansk klub end Slangerup, skulle det være i Holsted. Det er og har altid været en super professionel klub, mener Lars Munkedal.

Det havde de færreste nok, men den er god nok. Munkedal, der har pustet ud i denne sæson, har igen fået gejsten, og han føler sig overbevist om, at han kan være med til at skubbe Holsted i den rigtige retning.

Det har i længere tid været en offentlig hemmelighed, at Holsted ville ud at styrke sig til den kommende sæson, men hvem havde lige set det komme, at den garvede Slangerup-mand Lars Munkedal skal løfte opgaven?

En fast del af toppen

Holsted-direktør Preben Hansen glæder sig over aftalen med Lars Munkedal. De to har faktisk talt om den nye konstellation i et stykke tid.

- Vi trænger til at udvikle vores klub, og vi tror på, at Lars er den rigtige mand til opgaven. Vi er tilfredse med, at vi sluttede med at vinde bronze i år, men sæsonen som helhed er ikke godkendt. Vores mål er at være en fast del af toppen, understreger Preben Hansen.

Og Lars Munkedal, hvordan tror du, at de tager det i Slangerup, når du skifter til Holsted?

- Jeg håber da, at de tager det pænt, selvom der nok skal komme nogle spydige kommentarer. Det lever jeg fint med. Jeg skylder ikke Slangerup noget, og nu glæder jeg mig til et nyt kapitel.

Holsted var senest dansk mester for hold tilbage i 2014.