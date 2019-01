Esbjerg Vikings henter stærk B-kører

- Her giver vi vores fans en kører, som altid har været en tilskuerfavorit. Du ved altid, at Ulrich Østergaard giver sig 100 procent og sørger for spænding. Det er samtidig en stabil kører på både ude- og hjemmebane, og det er derfor et stærkt kort, der desuden kan bidrage positivt til den vigtige holdånd. Han skal tage kampen med de øvrige B-kørere i truppen, hvor konkurrencen bliver hård, men det er vigtigt, at vi har en trup, hvor kørere kan presse hinanden til at levere, konstaterer Tom Paarup Madsen.

Ny hjemmebane

Ulrich Østergaard har senest optrådt for Holstebro i ligaen, og han ser frem til at få ny hjemmebane i det sydvestjyske.

- Jeg må indrømme, at jeg er ekstremt glad for at skal køre for Esbjerg Vikings i 2019. Det er en superprofessionel klub med et perfekt set up både på og udenfor banen samt en af de fedeste baner at køre på i Danmark.

- Jeg har desuden kendt holdleder Tom Paarup Madsen i mange år og kørt både med og mod ham, så vi kender hinanden rigtigt godt. Han er yderst professionel og ved en utrolig masse om speedway. Nu er både Danmark og England på plads, så jeg glæder mig utroligt meget til at starte den nye sæson og se alle de nye ansigter i Esbjerg Motorsport, lyder det fra Ulrich Østergaard.