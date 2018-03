Endelig en god nyhed: To danske speedwayesser er tilbage på cyklen

- Jeg kører kvalrunderne i år. Det er jeg pisket til, selvom der både skal held og dygtighed til at komme ind den vej, men jeg har gjort det flere gange tidligere, så hvorfor skulle jeg ikke kunne gøre det igen.

- Det bliver min klub i Polen i denne sæson. Desuden kører jeg selvfølgelig Sverige og Danmark, men jeg har også valgt at køre i den engelske liga igen. Det er der plads til, når jeg ikke er fast grandprix-kører i denne sæson. I England er der enormt mange løb, og det passer mig egentlig helt godt, så jeg har da en idé om, at jeg skal være skarp fra start.

Det blev dyrt for ham. Han missede resten af sæsonen og måtte efterfølgende nøjes med en tjans som førstereserve i grandprix-serien 2018.

Og efter en historisk dårlig dansk 2017-sæson er det yderst positivt, at Danmarks to bedste kørere nu endelig igen er tilbage på speedwaycyklen.

En ny speedwaysæson er på trapperne, så i øjeblikket er de fleste kørere ude at trille de første omgange og på den måde få banket den værste rust af.

Back in business

Så er der Nicki Pedersen. I maj sidste år slog han nakken noget så frygteligt. Skaden var meget tæt på at sætte en stopper for Pedersens imponerende karriere, men nu er den 40-årige slagger-veteran altså back in business.

Lægerne har givet grønt lys, mens grandprix-arrangørerne igen har udstyret Nicki Pedersen med et wildcard, hvilket betyder, at han igen er klar til at køre med om den individuelle VM-titel.

- Det er en ekstrem forløsning at komme tilbage efter så lang tid. Det er uden tvivl det værste, jeg har været igennem, erkender han.

Nicki Pedersen, der skal ud at køre sæsonens første grandprix lørdag den 12. maj i polske Warszawa, forbereder sig i øjeblikket i kroatiske Gorican.

- Det er dejligt at mærke suset, og jeg er sikker på, at jeg nemt kan nå at komme i topform til sæsonstarten.