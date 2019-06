Efter styrt i Varde: Hans Andersen har brækket skulderbladet

Grindsted: Hans Andersen har brækket skulderbladet efter sit styrt på banen i Varde fredag aften. Det skriver Grindsted Speedwayklub på deres facebookside.

På sin instagramprofil har A-køreren lagt et billede op af sig selv lørdag morgen med armen i slynge, hvor han skriver:

- Dårlige nyheder. Et røntgenbillede bekræftede i går aftes, at jeg har fået et mindre knoglebrud på mit højre skulderblad. Arm/skulder har brug for ro nu, men jeg er tilbage før i ved af det. Tak for alle jeres bekymringer.

Styrtet skete i det første og eneste heat, der blev kørt på banen fredag aften. For store mængder regn dagen før matchen, havde gjort banen blød, hvorved kørerne havde svært ved at styre.

- Michael Jepsen Jensen og Mikkel Bech tager starten i første sving, men de kan slet ikke dreje og kører helt ud. Hans (Andersen, red.) kører to omgange, og så kommer Michael Jepsen Jensen og kører op i siden på ham, så Hans styrter og ryger ud over styret, hvor han slår sin højre skulder. Så han er kommet på sygehuset, forhåbentlig kun et slag, men han ville lige have det tjekket, sagde Grindsted-holdleder Claus Bjerregaard fredag aften til JydskeVestkysten, ikke lang tid efter at matchen blev udsat.

Efterfølgende prøvede man at stabilisere banen i næsten to timer, før dommeren, Bent Thomadsen, valgte at aflyse og udsætte matchen. Det er endnu ikke beslutter, hvornår Region Varde og Grindsted skal møde hinanden i stedet for.